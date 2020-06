60 milionów złotych dla dolnośląskiej branży turystycznej

Mogą się o nie ubiegać mikro- i małe przedsiębiorstwa działające w dziedzinach sportu, rekreacji, kultury i rozrywki, a także organizatorzy turystyki, agenci turystyczni, hotelarze i restauratorzy, którzy: rozpoczęli działalność nie później niż 1 grudnia 2019 roku, mają siedzibę i działają w województwie dolnośląskim, zanotowali spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50 procent w wybranym miesiącu od marca do maja w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów z roku 2019, na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zalegają z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne.