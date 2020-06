Z walizkami przez Warszawę – w poniedziałek protest branży turystycznej

Pomysł rzuciła i manifestację zarejestrowała Katarzyna Hawryszczak, agentka turystyczna prowadząca w Łodzi biuro franczyzowe pod marką Tyravelplanet.pl. Uczestnicy skrzyknęli się na Facebooku. Głównie są to przewodnicy miejscy i górscy, agenci turystyczni, piloci, właściciele małych firm autokarowych.

Jak tłumaczy Hawryszczak, wszystko to są drobni przedsiębiorcy, o których nikt się nie upomina, a którzy najbardziej odczuwają brak pracy i przychodów. Bo wprowadzie turystyka się odmraża, a niebo się otwiera, ale tylko formalnie. W biurach podróży nadal bowiem nie ma klientów. Szczególnie odczuwają to agenci turystyczni, którzy nie tylko nie zarabiają na bieżące życie, ale jeszcze często muszą oddawać zarobione wcześniej pieniądze (niektórzy touroperatorzy każą sobie zwracać zaliczki za odwołane imprezy), albo co najmniej pogodzić się z tym, że nie dostaną prowizji za sprzedane wcześniej wyjazdy.