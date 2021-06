Rada EU zaktualizowała zasady ograniczania podróży Fot. Bloomberg

Marzena German

Rada Unii Europejskiej zachęca kraje członkowskie UE do koordynowania ograniczeń, jakie nakładają na podróżowanie. W zaktualizowanym dokumencie dodała nowe kryteria do zaliczania poszczególnych krajów do grupy zielonej, pomarańczowej, czerwonej i ciemnoczerwonej.