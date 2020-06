Polacy zapominają o pandemii, chcą wakacji

Na pytanie, czy wrzawa wokół koronawirusa jest przesadzona, 46 procent Polaków odpowiedziało twierdząco, 43 procent jest przeciwnego zdania, natomiast co dziesiąty badany nie ma opinii na ten temat. Przekonanie, że szum wokół nowego wirusa jest wyolbrzymiony, wzrosło z 43 do 46 procent.

30 procent Polaków wierzy w wiarygodność testów na covid-19 (częściej najmłodsi respondenci, do 24 roku życia), a 19 procent nie wierzy (najczęściej osoby w wieku 25-39 lat). Najwięcej, bo 39 procent, na pytanie o wiarygodność testów odpowiedziało, że to zależy od rodzaju testu (tak uważają przeważnie seniorzy), a 12 procent nie ma zdania.

Coraz więcej Polaków mimo pandemii chce wyjechać na wakacje – taką deklarację złożyło ostatnio 34 procent badanych (23 procent w poprzednim badaniu). 44 procent nie ma planów (tyle samo, co wcześniej), a 22 procent jeszcze nie wie, co zrobi (wcześniej 33 procent). 72 procent planuje spędzić urlop w Polsce, a tylko 6 procent za granicą, 22 procent jeszcze nie wie, dokąd się uda. 63 procent zamierza samodzielnie zorganizować sobie pobyt w hotelu, pensjonacie lub ośrodku wypoczynkowym, 14 procent wyjedzie do innego miasta do znajomych lub rodziny, 9 procent na zorganizowaną wycieczkę, 5 procent na działkę i tyle samo pod namiot.