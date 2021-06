Niemcy częściowo znoszą ostrzeżenia przed podróżami

W dalszym ciągu obowiązywać będzie ostrzeżenie przed podróżami innymi niż niezbędne do krajów uznanych przez niemiecki rząd za obszary wysokiego ryzyka w kontekście pandemii oraz tam, gdzie występują groźne mutacje wirusa. Resort będzie odradzał, ale nie ostrzegał przed wyjazdami turystycznymi i innymi niekoniecznymi do państw uznanych za ryzykowne, ale nie sklasyfikowanych jako obszary wysokiego ryzyka (dotyczy to także miejsc, w których występują nowe warianty koronawirusa).