Polskie miasta i regiony walczą o turystów

Wyjazdy zagraniczne stoją tego lata pod znakiem zapytania, większość turystów zamierza więc spędzić wakacje w kraju. A miasta i regiony prześcigają się w pomysłach, jak ściągnąć ich do siebie.

Z badań zleconych przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że 87 procent Polaków, którzy planują urlop w najbliższych miesiącach, zamierza spędzić go w Polsce. – To dla Krakowa idealna okazja, żeby pochwalić się nie tylko tym, z czego słynie, ale i zupełnie nieoczywistym obliczem, bo to jego niezaprzeczalny atut – mówi prezydent Jacek Majchrowski, cytowany przez oficjalny serwis miasta krakow.pl. – Tym razem będziemy zachęcać turystów, aby porzucili utarte szlaki i znane przewodniki i przeszli, przejechali, przepłynęli miasto i spojrzeli na nie z niecodziennej perspektywy – dodaje. Poniżej dalsza część artykułu

Ma im w tym pomóc ogólnopolska kampania promocyjna pod hasłem „Kraków.Nieodkryty” koordynowana przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa i Małopolską Organizację Turystyczną, która potrwa do końca lipca. W największych miastach w Polsce pojawią się wielkoformatowe reklamy zapraszające do Krakowa. Miasto zaprezentuje się również w spotach reklamowych, które wyemitują telewizyjne kanały informacyjne, podróżnicze i naukowe (w sumie ponad pół tysiąca razy), w czasopismach kobiecych, a także w internecie – na YouTubie, Instagramie i Facebooku.

– Przyjedź, a odkryjesz Kraków na nowo – to główny przekaz kampanii – wyjaśnia dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UMK Monika Chylaszek. – Będziemy przekonywać, że Kraków to nie tylko zabytki znane z wycieczek szkolnych, jak Wawel i Sukiennice, ale także zabytki mało znane, ale bardzo cenne, a także ciekawe tereny przyrodnicze i rekreacyjne – dodaje. Dopełnieniem tych działań będzie strona internetowa z katalogiem najciekawszych miejsc w Krakowie, tworzona w dużej mierze przez mieszkańców i turystów. Miasto wspólnie z ogólnopolskim rozgłośniami radiowymi przygotowało też konkursy, w których będzie można wygrać bezpłatne vouchery na noclegi i zwiedzanie.

Elementem kampanii jest także program #zwiedzajKrakow, do którego mogą przystąpić przedsiębiorcy gotowi obniżyć o 20 procent ceny swoich produktów i usług, zachęcając w ten sposób do ich kupienia. Zniżki przysługują posiadaczom Karty Krakowskiej, Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem lub Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ (mieszkańcy Krakowa lub osoby płacące tam podatki) oraz turystom z kartą #zwiedzajKrakow (warunkiem jej otrzymania jest wykupienie minimum jednego noclegu w hotelu).

Do programu zgłaszać się mogą obiekty noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, sprzedawcy pamiątek, przewoźnicy i przewodnicy – ich listę opublikuje portal krakow.travel. Akcja #zwiedzajKrakow potrwa od 1 lipca do 31 października, o ile nie pogorszy się sytuacja epidemiczna. Jej organizatorem jest Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, a partnerami strategicznymi Krakowskie Biuro Festiwalowe i Małopolska Organizacja Turystyczna.

Dodatkową zachętą do przyjazdu do Krakowa jest ulga dla turystów na komunikację miejską. Od 1 lipca zapłacą oni za 72-godzinny bilet połowę ceny, a więc 21 złotych zamiast 42, pod warunkiem, że okażą kartę #zwiedzajKraków.

Kampania, jakiej w Świnoujściu jeszcze nie było „Świnoujście – wyspy możliwości” to hasło kampanii promocyjnej prowadzonej przez Urząd Miasta Świnoujście i Świnoujską Organizację Turystyczną, która ruszyła w maju, a zakończy się we wrześniu. „Kampania, jakiej w Świnoujściu jeszcze nie było”, jak mówią o niej organizatorzy, ma uczynić z kurortu nad Bałtykiem najmodniejszy kierunek 2020 roku.

Jej hasło przewodnie nawiązuje nie tylko do 44 wysp, na których leży miasto, ale też do różnorodności oferty turystycznej. Można tu plażować, korzystać z uroków miejskiego życia, obserwować przyrodę, uprawiać turystykę wodną i rowerową. Kampania podkreśla również międzynarodowy charakter kurortu, do którego przed pandemią tłumnie zjeżdżali goście z Niemiec i Skandynawii.

– Liczne atrakcje turystyczne, wyjątkowy mikroklimat, najszersza w Polsce plaża i baza noclegowa nadal tutaj są i czekają na turystów. Dostosowaliśmy nasze obiekty do turystyki w nowych czasach. Jesteśmy gotowi na przyjęcie gości – zapewnia zastępca prezydenta miasta Paweł Sujka.

Lejtmotywem reklam, które pojawią się na bilbordach w największych polskich miastach, a także w telewizji, radiu, prasie drukowanej i internecie, będzie plaża, która ciągnie się przez prawie 10 kilometrów (3,7 na wyspie Uznam i 6 na wyspie Wolin), jest też najszerszą naturalną plażą w Polsce (w niektórych miejscach 200 metrów). Wedle zamysłu twórców reklam plaża ma się także kojarzyć z bezpieczeństwem, bo łatwiej zachować na niej odstęp od innych turystów. To bezdyskusyjnie największa przewaga konkurencyjna Świnoujścia nad pozostałymi nadmorskimi ośrodkami – czytamy w komunikacie urzędu miasta. Świnoujście reklamować będą również influencerzy.

Na potrzeby kampanii powstał znak nawiązujący do historii miasta poprzez wykorzystanie jednego z jego najważniejszych symboli – Stawy Młyny. Informacje na temat Świnoujścia turyści mogą czerpać ze strony visit.swinoujscie.pl, która ma polską, angielską, niemiecką i czeską wersję językową.

Pomorze Zachodnie – bezpiecznie jak w domu Kampanię reklamową rozpoczął też 1 czerwca spotem reklamowym w ogólnopolskiej telewizji Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Przekonuje ona, że na Pomorzu Zachodnim jest #BezpiecznieJakwDomu. Przedstawione w spocie osoby poznają region na różne sposoby, między innymi pływając na desce sup po jeziorze, żeglując, jeżdżąc na rowerze, plażując i zwiedzając miasta, przeżywają przy tym niezapomniane chwile i czują się bezpiecznie. Za tło ich przygód służą najpiękniejsze miejsca w regionie, miedzy innymi Zalew Szczeciński, Pojezierze Drawskie, Dolina Dolnej Odry, Wolin, Przelewice, Międzyzdroje, Niechorze czy Trzęsacz.

– Chcemy, żeby takie były wakacje na Pomorzu Zachodnim: bezpieczne i pełne wrażeń. Nie rezygnujmy z wypoczynku, ale róbmy to z głową. Mamy wiele do zaoferowania, nie tylko w pasie nadmorskim. Kontakt z przyrodą, atrakcje dla osób aktywnych, niesamowita baza noclegowa i wypoczynkowa to nasze wielkie atuty – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, cytowany przez serwis internetowy UMWZ wzp.pl.

Jak dodaje, przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą liczyć na pomoc, taką jak granty z funduszu pracy, pożyczki i dotacje obrotowe. – Jestem pewien, że kampania pokazująca walory Pomorza Zachodniego będzie dodatkowym ważnym wsparciem – podkreśla marszałek.

W lipcu widzowie będą mogli poznać kolejne przygody bohaterów pierwszego spotu, a reklamy pojawią się również w przestrzeni miejskiej, radiu i kanałach społecznościowych Pomorza Zachodniego (Facebook, Instagram, YouTube).

Czas na Podlaskie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wystartowała z kampanią „Czas na Podlaskie”, której przebieg śledzić można w telewizji i internecie. – W czasach pandemii, gdy podróżowanie po świecie nie jest zbyt bezpieczne, chcemy zachęcić mieszkańców Podlaskiego i pozostałych województw do odkrywania wyjątkowych bogactw naszego regionu i zasilenia się wszechobecną tu naturą u jej źródła – mówi prezes PROT Bożena Nienałtowska, cytowana na stronie organizacji („Podlaskie. Zasil się naturą” to hasło promocyjne regionu).

Co dwa tygodnie, w piątki o godzinie 19.10, przewodnik Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku zabierze widzów telewizji TVP3 Białystok w podróż po województwie podlaskim. Tematem pierwszego filmu z pięcioodcinkowego cyklu, wyemitowanego 5 czerwca, była Suwalszczyzna z Wigierskim Parkiem Narodowym, Suwalskim Parkiem Krajobrazowym i stolicą regionu Suwałkami. Powtórki filmów nadawane będą w następnym tygodniu po premierowej emisji, o tej samej porze, pokaże je także kanał Podlaskie Travel na YouTubie. Przebieg kampanii można śledzić również na facebookowym profilu o tej samej nazwie. Na potrzeby akcji PROT stworzyła hasztagi #czasnapodlaskie i wpisujący się w proekologiczny charakter kampanii #wkontakcieznaturą.

Świętokrzyskie czaruje Plan akcji marketingowej ma już Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ale na razie nie ma pieniędzy na jej realizację. Wszystkie regiony Polski chcą teraz zawalczyć o klienta. Ten, kto zaprezentuje swoje walory skuteczniej, wygra – wskazuje ROTWŚ.

– Jesteśmy zdeterminowani, by przeprowadzić skuteczną kampanię promocyjną – mówi prezes ROTWŚ Marcin Piętak, cytowany przez portal rot.swietokrzyskie.travel. – Chcemy aplikować o 3 miliony złotych z regionalnego programu operacyjnego. Dzięki tym pieniądzom uda nam się skierować turystów do naszego regionu. To dla nas historyczna szansa. Wiele osób nie zdecyduje się na wyjazd za granicę. Będzie on utrudniony i być może bardzo drogi, biorąc pod uwagę choćby rygory wprowadzone przez linie lotnicze. Masowej turystyki skupionej wokół krajów basenu Morza Śródziemnego, przynajmniej w tym sezonie, nie będzie. Już widać nowe trendy. Rozkwit przeżyje turystyka aktywna, na łonie natury, z dala od zurbanizowanych przestrzeni i molochów turystycznych, blisko miejsca zamieszkania, zainteresowaniem cieszyć się będą atrakcje mnie znane. I to jest dla naszego regionu prawdziwa szansa – tłumaczy prezes.

Jego zdaniem turyści będą szukać miejsc bezpiecznych pod kątem zdrowotnym, na przykład obiektów z certyfikatami sanitarnymi, które wdrożyły zaostrzone procedury higieniczne, a także ofert w atrakcyjnej cenie, bo koronakryzys na pewno uszczupli ich finanse. – Jesteśmy na te wszystkie wyzwania gotowi – zapewnia Marcin Piętak.

Plan kampanii ROTWŚ, do której chcą się włączyć także Urząd Miasta Kielce, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i regionalny oddział Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, zakłada między innymi stworzenie strony internetowej z promocyjnymi pakietami turystycznymi, spotów telewizyjnych i radiowych, materiałów dla telewizji śniadaniowych, powołanie ambasadora regionu, nagranie hymnu województwa, który będzie zachęcał do odwiedzin i stanie się internetowym hitem, publikację wydawnictw promocyjnych, postawienie bilbordów przy najbardziej ruchliwych polskich drogach, a także przygotowanie dla członków ROT-u zestawów „antycovid” składających się z maseczek i stojaków na płyny dezynfekcyjne.

Działania promocyjne mają skupić się na turystyce aktywnej, rodzinnej, biznesowej i uzdrowiskowej, a spajać je mają dwa hasła – „Świętokrzyskie czaruje – poleć po zdrowie” i „Kielce – naturalne fitcity”. – Branża chce jednak modyfikacji haseł z uwzględnieniem odniesień nawiązujących do natury i aktywności. Te postulaty wzięliśmy sobie do serca i na pewno będziemy je konsultować – mówi dyrektor biura ROTWŚ Małgorzata Wilk-Grzywna.

Na wypadek, gdyby nie udało się pozyskać w krótkim czasie 3 milionów, ROTWŚ stworzyła plan kampanii za 400 tysięcy złotych (głównie w internecie) i mocno okrojonej kampanii ze składek członków ROT.