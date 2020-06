Emilewicz za pełnymi czarterami

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz złożyła wniosek do Głównego Inspektor Sanitarnego o cofnięcie nakazu zostawienia połowy miejsc w samolotach wolnych.

Popularnie zaczęło się już nazywać blokowanie połowy miejsc w każdym samolocie lataniem w kratkę lub w szachownice. Chodzi o to, ze LOT, jedyna linia lotnicza, która to obecnie praktykuje, na trasach krajowych, rozsadza pasażerów tak żeby nie siedzieli jeden obok drugiego (ani z boku, ani bezpośrednio przed lub za). Poniżej dalsza część artykułu

Przeciwko temu przepisowi protestują linie lotnicze, lotniska i biura podróży. Napisały w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremier Jadwigi Emilewicz („Branża lotnicza: Uwolnić fotele w samolotach”). Ten problem był też tematem rozmów branży turystycznej z wiceministrem rozwoju Andrzejem Gutem-Mostowym, jak i z samą Emilewicz („Emilewicz: Bon turystyczny – tak. Inna pomoc dla turystyki – nie”, „Emilewicz podjęła rozmowy z branżą turystyczną”). Chodzi o to, że pozostawianie połowy miejsc pustych niweczy rentowność lotów, a co za tym idzie, latanie w takim reżimie nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

Dzisiaj rano Emilewicz spotkała się w Poznaniu z wyborcami. Namawiała ich do głosowania w wyborach prezydenckich na Andrzej Dudę. Przy okazji opowiadała o sukcesach gospodarczych rządu. – Niech mówią za nas liczby i fakty. Zaproponowaliśmy drugą pod względem wielkości tarczę antykryzysową w Europie. Do dzisiaj bezpośrednio do przedsiębiorców trafiło ponad 80 miliardów złotych. Przyczyniło się to do uratowania setek tysięcy miejsc pracy – mówiła. Wskazywała, że było to możliwe między innymi dzięki współpracy prezydenta z rządem.

Emilewicz nawiązała też do problemów branży turystycznej. Stwierdziła, że otwarcie w sobotę granic Polski to bardzo dobra wiadomość dla branży turystycznej. Dodała, że złożyła wniosek do Głównego Inspektora Sanitarnego, by podczas lotów czarterowych nie było konieczności zajmowania tylko połowy miejsc w samolotach.

Mówiła też o inicjatywie prezydenta uchwalenia bonu turystycznego, na którą jej zdaniem czeka branża turystyczna. – Mamy nadzieję, że pierwsze płatności – zakładając, że ustawa trafi do Sejmu na najbliższe posiedzenia, a Senat zechce się nią zająć szybciej niż składanymi ostatnio projektami – będą możliwe pod koniec lipca. Jestem w stałym kontakcie z branżą turystyczną, kolejna tura rozmów u mnie we wtorek – powiedziała Emilewicz.