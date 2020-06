Niemcy: Ostrzeżenie przed podróżami poza UE do końca sierpnia

Niemiecki rząd zgodził się na propozycję resortów spraw zagranicznych i wewnętrznych, by utrzymać ostrzeżenie przed podróżami do większości krajów świata. Także Ministerstwo Zdrowia jest przeciwne ich znoszeniu. Niemcy nadal stanowczo odradzają też udział w rejsach wycieczkowych – przypomina tygodnik „Der Spiegel”.

MSZ ma jednak dalej pracować nad nowymi wytycznymi. Na podstawie bieżących danych o stanie epidemicznym będzie decydowało, kiedy i dla których krajów złagodzi ostrzeżenia. Może się na przykład zdarzyć, że resort zmieni treść komunikatu w odniesieniu do podróży służbowych, zanim obejmie nim wyjazdy turystyczne. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, korekty w ostrzeżeniach mogą pojawiać się wcześniej niż pierwotnie zakładano. Rząd podejmuje decyzje na podstawie takich danych jak stan służby zdrowia w poszczególnych krajach, możliwość przeprowadzania testów na obecność koronawirusa, wytyczne odnośnie higieny, ograniczenia podróży do kraju, możliwość transportu (na przykład regularne połączenia) i zasady bezpieczeństwa dla turystyki.

Z informacji płynących z kręgów rządowych wynika, że minister gospodarki chciałby wcześniejszego poluzowania obostrzeń dotyczących wyjazdów do państw trzecich ze względów ekonomicznych, to samo miałoby dotyczyć podróży służbowych do Niemiec, ale szefowie innych resortów nie chcą się na to zgodzić.