Odpoczywaj w Polsce – ruszyła kampania POT

Na potrzeby kampanii POT stworzyła stronę odpoczywajwpolsce.pl, która prezentuje krajową ofertę turystyczną. – Zależy nam, żeby pokazać Polakom, ile wyjątkowych miejsc czeka na nich w kraju. To punkty startowe do odkrywania okolicy – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk, cytowany w komunikacie. – Na stronie internetowej kampanii za pomocą interaktywnej mapy prezentujemy najlepsze polskie produkty turystyczne nagrodzone Certyfikatami POT, zdobywców tytułu „Polska marka turystyczna” oraz laureatów konkursu „EDEN – European Destination of Excellence” i „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Zachęcamy także do odwiedzania miejsc z listy światowego dziedzictwa UNESCO czy do poznawania bogactwa parków narodowych – wylicza prezes.