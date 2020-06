Emilewicz podjęła rozmowy z branżą turystyczną

– To była bardzo dobra, merytoryczna, rzeczowa rozmowa o wszystkich problemach branży turystycznej, o których informowaliśmy wcześniej nw naszych pismach do premiera Mateusza Morawieckiego i do pani wicepremier – relacjonuje Paweł Niewiadomski. – Udało nam się poruszyć wątki dotyczące niemal wszystkich segmentów rynku turystycznego, zarówno dotyczących turystyki wyjazdowej, jak i przyjazdowej, krajowej, agentów turystycznych, pilotów i przewodników turystycznych. hoteli i transportu autokarowego. Pani premier słuchała nas uważnie, dopytywała. Widać było jej żywe zainteresowanie. Nie obiecujemy sobie na tym etapie za dużo, ale oczekujemy że rząd zaproponuje jakieś rozwiązania.