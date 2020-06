Emilewicz: Bon turystyczny – tak. Inna pomoc dla turystyki – nie

Pierwsze płatności z bonu turystycznego chcemy realizować w ostatnim tygodniu lipca – zadeklarowała w poniedziałek wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Emilewicz spotkała się na prośbę Polskiej izby Turystyki z przedstawicielami branży turystycznej podczas wieczornego wideoczatu. Na spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju zaproszono kilkadziesiąt organizacji, głos zabrało kilkunastu jej przedstawicieli. Rozmowę obserwowało też kilkastet zainteresowanych osób. Ale jakość transmisji była fatalna – rwał się dźwięk i obraz. Poniżej dalsza część artykułu

Na wstępie wicepremier posdsumowała pomoc gospodarczą dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku pandemii. Z Polskiego Funduszu Rozwoju 12,3 tysiąca firm turystycznych otrzymało już 4 miliardy złotyhch subwencji z Tarczy Finansowej. Nie licząc zawieszenia składek ZUS. Razem z planowanym bonem turystycznym „dobiegniemy pewnie do 10 miliardów złotych, z których branża turystyczna będzie mogła skorzystać w ramach różnych form wsparcia” – wyjaśniała.

Z samego bonu ma pochodzić ponad 3 miliardy złotych. Bon będzie mógł być zrealizowany do końca 2021 r.

Jak mówiła Emilewicz, bon nie będzie jednak świadczeniem przesyłanym na konto beneficjenta, ale rodzajem kodu (tokenu) realizowanym przez ZUS, który będzie płacił firmom turystycznym zarejestrowanym w specjalnej bazie za usługi świadczone beneficjentom, czyli dorosłym uprawnionym do 500 złotych na każde dziecko.

Dodała, że Polska Organizacja Turystyczna zajmie się weryfikowaniem podmiotów uprawnionyuch do świadczenia usług za bony, w ramach tego POT ma przyjmować reklamacje od beneficjentów i prowadzić infolinię związaną z tym programem.

Według szefowej resortu rozwoju, bony spowodują konsolidacje w branży turystycznej.

Emilewicz dodała, że po tym, gdy prezydent Andrzej Duda zgłosi projekt ustawy o bonach turystycznych do Sejmu, resort rozwoju będzie mógł formalnie przygotować systemy informacyjne. – To wsparcie, jakiego branża turystyczna jeszcze nie miała – mówiła Emilewicz.

Zadeklarowała, że spotkała się z branżą, żeby usłyszeć od niej, jak ocenia ona rynek turystyczny w przeddzień wakacji. – Jakie macie państwo postulaty, jesteśmy otwarci – zadeklarowała.

Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski wyjaśniał, że choć mówi się ogólnie o turystyce, to poszczególne jej sektory – organizatorzy turystyki wyjazdowej, przyjazdowej, hotele, transport – mają różne potrzeby. PIT zwracał na to uwagę w pismach do premiera i wicepremier Emilewicz. – Czy prowadzicie państwo jakieś prace w tym zakresie?

Na to pytanie nie dostał jednak odpowiedzi.

Niewiadomski wskazywał też, że branża turystyczna jest praktycznie wyłączona z możliwości korzystania z kredytów, banki nie chcą ich udzielać, nawet pod bardzo solidne zabezpieczenia.

Wicepremier wskazała wtedy, że powinni mieć możliwość korzystania z pożyczek na ogólnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Niewiadomski upomniał się też o pilotów turystycznych i przewodników. W odpowiedzi Emilewicz stwierdziła, że będą oni korzystać z bonów turystycznych, bo ich usługi będą na pewno towarzyszyć innym usługom zamawianym przez beneficjantów.

Marek Kamieński z zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych pytał, kiedy rząd otworzy granice i kiedy będzie można latać za granicę. Agenci turystyczni chcieliby sprzedawać takie wyjazdy.

Wicepremier przyznała jednak, że na to pytanie nie może odpowiedzieć, bo decyzja zależy od opinii innych instytucji, jak Ministerstwo Zdrowia i Generalny Inspektorat Sanitarny, a decyzję podejmie premier. – Unia Europejska mówi o połowie czerwca, myślę że granice w Polsce zostaną otwarte raczej na początku lipca – oceniła.

Na pytanie Kamieńskiego, czy agenci turystyczni skorzystają z bonów, stwierdziła, że agenci będą mogli sprzedawać usługi turystyczne, które będą opłacane bonami.

Z kolei na postulat Michała Szeftela z Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, żeby właścicielom kampingów, które stoją na terenach Lasów Pańsatwowych umorzyć czynsz dzierżawny obiecała, że sprawą zainteresuje ministra klimatu.

Przy okazji poruszono temat promowania polskiej turystyki za granicą. Obecny podczas spotkania prezes POT Robert Andrzejczyk zadeklarował gotowość do przeprowadzenia takiej kampanii, ale przyznał, że bez informacji, kiedy będą otwarte granice i z jakich krajów będą do Polski latać samoloty nie może takich działań rozpocząć.

Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu, chwalił iniocjatywę Polskiej Organizacji Turystycznej certyfikowania hoteli pod wzgledem spełniania przez nie kryteriów sanitarnych. Nazwał to mocnym narzędziem marketingowym, przydatnym w promowaniu hoteli.

W kwestii otwarcia granic bronił rządu, wskazując, że nie wszystkie kraje europejskie zadeklarowały szybkie otwarcie. Podał przykład Danii, która ma być zmknięta do końca sierpnia.

Bardzo podoba mu się też idea bonu turystycznego, bo jak podkreślał, będzie on wspomagał turystykę nie tylko w wakacje, ale i poza szczytem sezonu letniego.

Cristescu poprosił wicepremier, aby tam gdzie to możliwe lobbowała wśród duzych firm zagranicznych i krajowych na rzecz organizowania przez nie konferencji i spotkań w hotelach. To szczególnie ważne, bo jak wyjaśniał 60 – 70 procent wszystkich hoteli w Polsce żyje z ruchu biznesowego. – Pakowanie milionów i miliardów w dom, w którym nie ma gości nie ma sensu – podkreślał, nawiązując do narzekań branży na słabe finansowanie.

Emilewicz odceniła, że dopóki nie zapełnią się kalendarze imprez, konferencji i targów, dopóty do hoteli nie wrócą klienci biznesowi.

Mocno zabrzmiał głos wiceprezesa Itaki i wiceprezesa Polskiego Związku Organizatorów Turystyki Piotra Henicza, który wysunął pod adresem wicepremier kilka bardzo konkretnych postulatów. Na pierwszym miejscu wymienił uruchomienie pożyczek z Polskiego Funduszu Rozwoju dla największych firm (według Emilewicz wszystko jest już przygotowane i „to tylko kwestia godzin”, kiedy one ruszą).

Henicz wskazywał też, że turystyka wymaga osobnego, sektorowego, wspracia finansowego. W tejk kwestii usłyszał jednak wyraźne „nie”. Jak powiedziała bowiem wicepremier, więcej niż w programach nazwanych tarczami antykryzysowymi rząd już nic nie zaoferuje.

Henicz wskazał też, że niewiele czasu zostało do końca 180 dni, o jakie rząd zgodził się przesunąć wypłacanie klientom biur podróży wcześniej wpłacone przez nich zaliczki. Nadal jednak branża nie może się odbić, choćby z powodu zamknięcia granic. Nikt wcześniej nie przywidywał, że zastój będzie tak długi. – Jeśli nie wymyślimy narzędzia, które pozwoli na przesunięcie terminu zwrotów, to zagwarantowanie biurom płynności finansowej nie zostanie zachowane – mówił.

W tej kwestii jednak Emilewicz również nie dała nadziei na pomoc.

Ostatni problem na który zwrócił uwagę wiceprezes Itaki to obowiązujące obecnie rozsadzanie pasażerów samolotów na co drugim miejscu (w szachownicę). Latanie z połową zajętych miejsc to katastrofa dla biur podróży, absurd ekonomiczny. – Mogę stwierdzić w imieniu touroperatorów i większości linii lotniczych, że w tym systemie nikt nie będzie latał. Nie wznowimy lotów czarterowych – wskazywał.