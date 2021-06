Parlament Europejski: Zdecydowane tak dla zaświadczenia covidowego

Certyfikaty będą obowiązywać od 1 lipca 2021 roku i będą ważne 12 miesięcy. Będą honorowane przez wszystkie kraje unijne. Celem projektu jest ułatwienie swobodnego podróżowania i skoordynowanego znoszenia restrykcji. Unia chce też zapewnić dostęp do niedrogich testów – przeznaczyła na ich zakup 100 mln euro ze swoich funduszy.

Przypomnijmy – certyfikaty będą wystawiać nieodpłatnie władze krajowe. Można je otrzymać w wersji elektronicznej lub papierowej, zawsze z kodem QR. Są one poświadczeniem przyjęcia szczepionki na covid-19 (preparatem zaakceptowanym przez Europejską Agencję Leków, dodatkowo państwa mogą samodzielnie dopuszczać szczepionki innych producentów), przebycia tej choroby lub uzyskania negatywnego wyniku testu PCR. Dzięki wspólnym unijnym przepisom certyfikaty będzie można zweryfikować, będą uznawane we wszystkich państwach członkowskich w całej Unii i zabezpieczone przed fałszowaniem. Nie będą jednak warunkiem swobodnego przemieszczania się, nie mogą być traktowane jako dokument podróży.

Zgodnie z ustaleniami państwa członkowskie nie będą nakładały na posiadaczy certyfikatów dodatkowych ograniczeń podróży, takich jak kwarantanna, samoizolacja czy wynik testu. Co prawda mają prawo wprowadzić obostrzenia, ale tylko kiedy będą one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego. Rządy muszą uwzględniać przy ich wprowadzaniu dowody naukowe, w tym dane epidemiologiczne publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Państwo członkowskie powinno poinformować pozostałe kraje i Komisję Europejską o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń z 48-godzinnym wyprzedzeniem, a ludzie dowiedzieć się o tym 24 godziny wcześniej.