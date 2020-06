Opozycja: Apelujemy do rządu o strategię dla turystyki

Jednocześnie poseł Ireneusz Raś przedstawił gościom swój projekt ustawy o czeku turystycznym. Zapowiedział, że dzisiaj wnosi go do laski marszałkowskiej. – Mamy jedyny, konkretny, przemyślany projekt, nie pisany na kolanie – podkreślał. – Projekt jest skonsultowany ze wszystkimi klubami parlamentarnymi, poza klubem PiS. To środowisko nie odpowiedziało na propozycję budowania tej propozycji ponad podziałami – wyjaśniał Raś.

– Nasz czek różni się od tego, co ogłaszała na temat bonu pani wicepremier Jadwiga Emilewicz i co proponuje prezydent, walczący o reelekcję, bo nasz bon jest dla wszystkich. Ma walor pomocowy w czasie epidemii, jak i walor progospodarczy, bo czek dotrze do wszystkich przedsiębiorców oferujących noclegi i te około noclegowe. Czek ma uruchomić dodatkowe wydatki, ma przynieść efekt restartu całej branży. To nie jest mechanizm socjalny, uzależniony od dochodów beneficjentów i nie tylko dla dzieci na czas samych wakacji. Emeryci będą mogli na przykład wykorzystać czedk na swój wypoczynek w czasie tańszych miesięcy, poza szczytem sezonu. Chcemy, żeby oprócz noclegu można było inną usługę zamówić. To jest ten element wspierania gospodarki turystycznej.