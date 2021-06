Phuket szykuje się na turystów zagranicznych i szczepi pracowników turystyki

Władze wyspy Phuket otworzyły zapisy dla przedsiębiorców w ramach programu certyfikacji obiektów i firm turystycznych. Mogą do niego zgłaszać się te podmioty, których co najmniej 70 procent pracowników zostało zaszczepionych na covid-19. Dostają one certyfikat SHA Plus (Amazing Thailand Safety and Health Administration Plus Certificate). Jak dotąd uzyskało go 1389 firm na wyspie, w tym 882 obiekty zakwaterowania, 169 obiektów gastronomicznych, 157 biur podróży i 181 w innych kategoriach.

