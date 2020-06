Betlej: Kampania wyborcza nie sprzyja turystyce

Koronawirus mocny jest już tylko w Szwecji, Rosji i na Białorusi – pisze na wstępie do najnowszego materiału prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej. Jak co tydzień zbiera w nim informacje dotyczące postępów epidemii i inne z branży turystyki zorganizowanej.

Kolejne fragmenty analizy autor poświęca opisowi sytuacji w większych krajach Europy, ze szczególnym naciskiem na Szwecję. Porównuje też Europę Zachodnią ze Środkową i Wschodznią (razem), by stwierdzić, że sytuacja epidemiczna w obu tych obszarach stopniowo się wyrównuje, ale głównie w zakresie wskaźników nowych zachorowań. W liczbie zgodnów różnice „w wyrównywaniu się proporcji wskaźników dla obu obszarów nie są tak duże”. Może to wynikać z pewnej inercyjności wskaźników zgonów, które są opóźnionym efektem wcześniej notowanych zachorowań, jak również ze znacznych różnic pogodowych w okresie ostatnich kilku tygodni w obu obszarach Europy – ocenia.

Zdaniem autora, turystyka jako wyższa potrzeba jest szczególnie wrażliwa na nastroje konsumentów. Dlatego warto je śledzić. Będzie rosła rola analiz społeczno-gospodarczych, szacujących wielkości popytu w turystyce wyjazdowej. Chodzi o to, żeby nie doprowadzić do szkodliwej przewagi podaży imprez turystycznych nad popytem na nie ze strony turystów.

„W kwietniu przeciętne wynagrodzenie wzrosło rok do roku w sektorze przedsiębiorstw o 1,9 procent, co w połączeniu z kwietniową inflacją na poziomie 3,4 procent dało według niemal wszystkich mediów spadek realnej płacy o 1,44 procent. Podkreślano przy tym, że jest to pierwszy taki przypadek od stycznia 2013 roku.

Ponadto pracownicy poniżej 26 roku życia zostali zwolnieni z PIT, co sprawiło że ich płace dość istotnie wzrosły. Po szacunkowych przeliczeniach wynika, że dodatkowy wpływ ich wyższych płac netto na ogólną średnią wynosi około + 0,68 do + 0,72 procent. Tak więc płace realne wcale nie spadły o 1,44 procent, ale w sumie wręcz wzrosły o ponad 0,9 procent” – podaje ekspert.

I deodaje: Różnica taka może wydawać się błaha, ale jej utrzymywanie się przez kilka miesięcy generuje modelowy wzrost (modele przedpandemiczne) poziomu popytu na zagraniczne wycieczki w turystyce zorganizowanej na poziomie nieco ponad 4 procent i to już po uwzględnieniu mniejszej dochodowej elastyczności popytu na wycieczki wśród osób młodych często preferujących wyjazdy organizowane samodzielnie w oparciu o przeloty tanimi liniami. W warunkach roku 2019 oznaczało to statystycznie około 130 tysięcy dodatkowych chętnych, a więc liczbę, która ma już znaczny wpływ na równowagę rynkową.

Wcześniej wyniki za ten sam okres podał Ryanair (w ich wypadku jest on tożsamy z rokiem obrotowym, który trwa w nim do początku kwietnia do końca marca). Roczny zysk netto przewoźnika spadł z 885 do 648,7 mln euro, czyli o 26,7 procent, przy czy przychody wzrosły o 10,4 procent do 8,49 mln euro, a liczba przewiezionych pasażerów o 3,8 procent do 148,6 miliona.