Duda ogłasza szczegóły bonu – turysta rezerwuje, ZUS płaci

Beneficjent w czasie rezerwowania noclegu lub usługi będzie musiał zgłosić usługodawcy, że chce skorzystać z bonu, zapłacić nim. – wskazywał prezydent. – W momencie, w którym państwo zgłosicie się do usługodawcy, czy to rezerwując nocleg, czy wykupując jakąś imprezę turystyczną dla dzieci, obóz, kolonie, inne tego typu przedsięwzięcie, czy rezerwując wakacje w jakimś pensjonacie albo w gospodarstwie agroturystycznym, zgłaszacie państwo właścicielowi czy prowadzącemu fakt, że będziecie korzystali z bonu turystycznego. Będzie należało to zrobić albo przy rezerwacji, albo przy zakwaterowaniu – tłumaczył.

To ZUS ureguluje płatność. – To nie będą pieniądze w gotówce, które będą wędrowały do rodziny i będą mogły być w związku z tym obojętnie na co wydane, bo tak jest z 500 plus. Tutaj będzie inaczej. To są pieniądze, które mają zasilić polską branżę turystyczną i one będą wypłacane podmiotom z branży turystycznej, które z czasem – mamy nadzieję – stworzą katalog bazy turystycznej w Polsce – wyjaśniał Duda.