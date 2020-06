Gut-Mostowy: Bon turystyczny na 90 procent w najbliższych dniach

Koncepcja bonu turystycznego zostanie przedstawiona w najbliższych dniach – zapewnił w rozmowie z Radiem Kraków wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Polacy powinni dostać bony w lipcu lub sierpniu, choć na pewno nie wszyscy.

Realizacja ambitnego projektu 1000+ stanęła ostatnio pod znakiem zapytania, jednak wszystko wskazuje na to, że bon turystyczny trafi jednak do Polaków. Jak zdradził w dzisiejszej rozmowie z Radiem Kraków wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, jego koncepcja zostanie przedstawiona najpewniej w ciągu kilku dni. Poniżej dalsza część artykułu

– Od rana do późnej nocy codziennie pracujemy. Zmienia się koncepcja, dosyć fundamentalnie. Mogę zadeklarować, że ostateczna wersja bonu turystycznego na 90 procent będzie przedstawiona w najbliższych dniach – mówił wiceminister. – W stosunku do wcześniejszych doniesień medialnych, jak miałaby wyglądać grupa beneficjentów bonu i sposób jego realizacji, jest to wyzwanie, gdyż zapewne w ciągu kilku tygodni do kilku milionów osób trafi takie uprawnienie. To duże wyzwanie organizacyjne i legislacyjne – podkreślał.

Polityk nie chciał jednak zdradzić, jakie będą kryteria przyznawania bonu (wedle pierwotnej koncepcji miał on trafić do zatrudnionych na umowę o pracę i zarabiających poniżej 5200 złotych). – Obiecaliśmy sobie wzajemnie, że do momentu zakończenia prac nie będziemy komentować. Wersje się zmieniają. Dalej pracujemy. Bon będzie na 90 procent – uciął Gut-Mostowy. Z kolei na pytanie, czy bon trafi do wszystkich, czy do części Polaków, odpowiedział: – Nie ma możliwości, żeby 30 milionów Polaków dostało bon.

Czy potrzebna będzie notyfikacja Komisji Europejskiej? Bon wesprze bowiem tylko część branży turystycznej, nie skorzystają na nim na przykład organizatorzy turystyki przyjazdowej. – Ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. W zależności od zapisów możliwe jest, że notyfikacja nie będzie potrzebna. Może się okazać, że nieduża zmiana w zapisie pozwoli na ominięcie notyfikacji – mówił Gut-Mostowy.

– Intencją bonu jest to, żeby część Polaków dostała środki na turystykę i żeby te środki trafiły do branży w kraju. Dane z ostatniego tygodnia maja wskazują na wielki spadek obrotów. Podstawowym zadaniem branży turystycznej w najbliższych tygodniach i miesiącach jest ponowne zachęcenie Polaków do podróżowania i doprowadzenie w ten sposób do wyrównania obrotów – wskazywał polityk.

Gut-Mostowy zapewnił, że firmy, do których nie trafią pieniądze z bonów, też mogą liczyć na wsparcie, choć nie podał konkretów. Powiedział tylko: – Trzeba sobie zdawać sprawę, że jest jeszcze kilka ważnych problemów w turystyce. Część osób chce wycofać wpłaty na imprezy turystyczne. W bankach branża ma w tej chwili mniejszą wiarygodność finansową. Wiele inwestycji będzie napotykało na problem kapitałowy. W moim przekonaniu muszą powstać instytucje finansowe, które będą dodatkowym zabezpieczeniem i dadzą gwarancje bankom komercyjnym. One wtedy łatwiej udzielą kredytów branży. Na hasło turystyka w bankach już świeci się czerwone światełko.

Zapytany, czy bon nie stanie się przypadkiem elementem kampanii prezydenckiej, wiceminister odpowiedział wymijająco: – Nie mogę nic więcej powiedzieć teraz.

Zdaniem Guta-Mostowego bon nie trafi do Polaków w tym miesiącu. Bardziej realny wydaje się lipiec, a nawet sierpień. – Raczej zdążymy w trakcie wakacji – stwierdził polityk.