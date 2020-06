Hiszpania planuje znieść kwarantannę jeszcze w czerwcu

Co prawda granice Hiszpanii mają się otworzyć, zgodnie z zapowiedziami premiera kraju Pedro Sáncheza, 1 lipca, ale obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagranicy będzie zniesiony 21 czerwca – informuje niemiecki portal branży turystycznej FVW. Do tej pory rząd informował, że dwutygodniowa izolacja wprowadzona 15 maja zostanie utrzymana do 1 lipca.

Poniżej dalsza część artykułu