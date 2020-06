Niemcy znoszą generalne ostrzeżenie przed podróżami

Ostrzeżenie przed podróżami do wszystkich krajów świata obowiązuje w Niemczech od 17 marca do 14 czerwca. Już wcześniej minister spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maas, mówił, że rząd pracuje nad możliwością zastąpienia tego komunikatu wytycznymi dotyczącymi poszczególnych państw.

Resort opracuje rekomendacje dla każdego z krajów na podstawie dostępnych informacji, w przyszłości komunikaty będą dostosowywane do zmieniającej się sytuacji. Maas ostrzega jednak, że rząd nie będzie drugi raz organizował powrotów do kraju dla osób, które utknęły za granicą po wybuchu epidemii. Minister przypomniał na konferencji prasowej, że ostrzeżenie przed podróżą nie jest równoznaczne z zakazem wyjazdu, a rekomendacje nie są zaproszeniem do niego.