Brytania skreśla Portugalię z listy krajów bezpiecznych podróży

Dzieje się to zaledwie kilka tygodni po tym, jak władze dopuściły (17 maja) w miarę swobodne podróżowanie swoich obywateli do Portugalii.

W dodatku to jedyny kraj na zielonej liście o charakterze wakacyjnym. Nie ma na niej innych popularnych kierunków, jak Hiszpania, Grecja, Francja, Włochy czy Turcja.

Poniżej dalsza część artykułu