Niemieckie organizacje turystyczne promują się razem Fot. entdecke-deutschland.de (kadr z fimu)

Marzena German

Choć Niemiecka Centrala Turystyki cały czas działa na rzecz promocji kraju, to tamtejsze regionalne organizacje turystyczne połączyły siły, by zachęcić Niemców do spędzenia tegorocznych wakacji we własnym kraju.