Polscy goście ważni dla odbudowy turystyki w Grecji

INSETE, dział badawczy greckiej organizacji branży turystycznej SETE, opublikował analizę odbudowy sektora po covidzie-19. Pierwszy raz wyniki przedstawił w czasie webinaru zorganizowanego we współpracy z firmą analityczną Deloitte, która wcześniej również pokazała swoje przewidywania dotyczące odbudowy turystyki.

Polska to, obok Niemiec, Izraela, Cypru, krajów bałkańskich i Rumunii, jeden z najważniejszych rynków dla tamtejszej branży. Jak podkreśla SETE, państwa te, podobnie jak kilka krajów arabskich, najlepiej poradziły sobie w walce z epidemią, co ważne, same wskazują Grecję jako jeden z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych na nadchodzące lato. Badanie uwzględnia 25 rynków, które w zeszłym roku wniosły 87 procent przychodów z turystyki.