Czarnogóra wpuszcza obywateli 130 krajów, Polacy skreśleni z listy

Wśród krajów, których obywatele mogą wjeżdżać od dziś do Czarnogóry, znalazły się między innymi Chorwacja, Słowenia, Austria, Niemcy, Czechy, Węgry, Łotwa, Azerbejdżan, Luksemburg, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Izrael, Macedonia Północna, Irlandia i Finlandia – informuje w komunikacie Narodowa Organizacja Turystyczna Czarnogóry. Pełna lista krajów dostępna jest tutaj. Reprezentująca organizację agencja PR podała, że znajduje się na niej także Polska, jednak informację tę kilka godzin później sprostowała w liście do naszej redakcji ambasada Czarnogóry w Warszawie.

„Niestety, mimo iż pierwotnie Polska znajdowała się na liście możliwych państw, dla których Czarnogóra planowała otworzyć granice, to jednak ze względu na dane statystyczne związane z aktualną sytuacją epidemiczną, jak i kryteria przyjęte przez stronę czarnogórską (tzn. mniej niż 25 aktywnych przypadków koronawirusa na 100.000 mieszkańców), finalnie Polska nie znalazła się na liście państw, dla których granice czarnogórskie zostały już otwarte. Oczywiście nie oznacza to, że sytuacja nie ulegnie zmianie, być może już w najbliższym czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż Polska znajduje się blisko wcześniej wspomnianych kryteriów. Czarnogóra będzie co tydzień aktualizować listę państw, dla których otworzy granice, dlatego też uprzejmie prosimy o śledzenie listy (…)” – czytamy w e-mailu od ambasady.