Czarnogóra otwarta od dzisiaj dla turystów

Wśród krajów, których obywatele mogą wjeżdżać od dziś do Czarnogóry, znalazła się Polska, a także między innymi Chorwacja, Słowenia, Austria, Niemcy, Czechy, Węgry, Łotwa, Azerbejdżan, Luksemburg, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Izrael, Macedonia Północna, Irlandia i Finlandia – informuje w komunikacie Narodowa Organizacja Turystyczna Czarnogóry (pełna lista krajów dostępna jest tutaj ).

Jej przedstawiciele przekonują, że dzięki szybkiej reakcji rządu na szerzącego się wirusa i wprowadzeniu restrykcji, takich jak ograniczenie ruchu transgranicznego, zamknięcie portów morskich dla ruchu pasażerskiego, zakaz organizacji imprez masowych, zamknięcie szkół, hoteli i restauracji, Czarnogóra poradziła sobie z epidemią i już 24 maja ogłosiła, że jest pierwszym państwem w Europie, w którym nie odnotowano ani jednego aktywnego przypadku koronawirusa. Była też ostatnim krajem na kontynencie, do którego koronawirus dotarł.

– Pomimo globalnego załamania branży turystycznej spowodowanego zagrożeniem covidem-19 mamy nadzieję, że wkrótce sytuacja zdrowotna na świecie ustabilizuje się – mówi dyrektor zarządzająca Narodowej Organizacji Turystycznej Czarnogóry, Željka Radak Kukavičić, cytowana w komunikacie. – Wdrożyliśmy przepisy zalecane przez światowe organy ds. zdrowia, szczególną wagę przykładając do bezpieczeństwa gości. Jesteśmy gotowi zapewnić im najwyższą jakość usług – przekonuje.

Hotele, restauracje, plaże muszą teraz działać wedle nowych procedur, mających zapewnić turystom i mieszkańcom maksymalne bezpieczeństwo. Nad wodą meble wypoczynkowe rozstawione są w odległości uznanej za bezpieczną, dostępne są detergenty, chusteczki i środki dezynfekujące. Woda morska ma być badana co 10 dni.

Ponadto turyści mogą korzystać z aplikacji Montenegro Beaches (na system iOS) – unikatowej na skalę Europy, jak zapewnia organizacja – z bazą plaż i obiektów turystycznych. Wskazuje ona, nawet w trybie offline, najbliższe miejsca do bezpiecznego wypoczynku i informuje, jak się do nich dostać, jaka jest tam jakość wody i co serwują pobliskie restauracje, w których można też, poprzez aplikację właśnie, rezerwować stolik.