Targi w blokach startowych, ale wciąż bez wytycznych

W czwartym etapie odmrażania polskiej gospodarki możliwe będzie organizowanie targów, wystaw i kongresów. – Nie otwieramy jeszcze szampana, bo wciąż jest sporo niewiadomych – mówi prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Beata Kozyra, cytowana w komunikacie tej organizacji. Organizatorzy imprez targowych i współpracujące z nimi firmy wciąż bowiem czekają na szczegółowe rozporządzenia, co konkretnie i w jaki sposób będzie można odmrażać.

– Im szybciej rozpoczniemy przygotowania do otwarcia imprez targowych, tym lepiej. To proces drogi i czasochłonny, bo cykl pracy firm przygotowujących na przykład przestrzenie wystawiennicze liczony jest w miesiącach i wymaga żmudnych przygotowań, łącznie ze zlecaniem działań podwykonawcom z różnych branż, na przykład meblowej, metalowej czy transportowej. By działać, potrzebujemy pewności, a taką da tylko szczegółowy harmonogram odmrażania branży targowej i precyzyjne zasady bezpieczeństwa i higieny – podkreśla Beata Kozyra.