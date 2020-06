Czesi będą mogli podróżować. Ogłoszono klasyfikację państw

Czeskie władze umieszczą 19 państw europejskich, w większości z części kontynentu środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej, w kategorii najmniejszego ryzyka. Podróże do Wielkiej Brytanii i Szwecji znajdą się w grupie największego ryzyka – podaje agencja Reuters.

Kraj wycofał się z większości ograniczeń, a 25 maja restauracje i hotele zostały w pełni ponownie otwarte. Do Czech nadal wpuszczane są tylko osoby, które na krótki okres przyjeżdżają w celach biznesowych, tranzyt oraz studenci.

Czesi będą mogli podróżować bez ograniczeń do bezpośrednich sąsiadów: Niemiec, Austrii, Polski i na Słowację, a także na Węgry, do Rumunii i Bułgarii. Inne bezpieczne państwa to Chorwacja, Grecja, Cypr, Szwajcaria, kraje bałtyckie oraz Finlandia, Norwegia i Islandia.