Niemcy wpisują Dominikanę na listę krajów ryzykownych

Rosnąca liczba nowych przypadków covidu-19 to powód, dla którego niemiecki Instytut Roberta Kocha wpisał Dominikanę na listę krajów ryzykownych w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa. Komunikat w tej sprawie wydało już tamtejsze MSZ.

Wjazd do Dominikany nie jest obwarowany żadnymi znaczącymi wymogami – trzeba tylko wypełnić elektroniczną kartę pasażera przed przekroczeniem granicy. Można to zrobić nawet na lotnisku tuż po przylocie, korzystając z darmowego dostępu do internetu bezprzewodowego. Podróżni poddawani są wyrywkowym kontrolom w kierunku covidu-19, bezwzględnie muszą je przejść osoby, które mają objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem. Jeśli zachodzi podejrzenie, że faktycznie są chore, kierowane są na kwarantannę. Poniżej dalsza część artykułu

Łatwe zasady wjazdu to powód, dla którego kraj cieszy się dużym zainteresowaniem, także wśród polskich turystów. Jednak w ciągu ostatnich siedmiu dni liczba nowych zakażenia koronawirusem wzrosła do ponad 50 na 100 tysięcy mieszkańców – informuje niemiecki Instytut Roberta Kocha. To spowodowało, że Dominikana została wpisana na listę państw ryzykownych w kontekście rozprzestrzeniania się covidu-19. W konsekwencji niemieckie MSZ wydało ostrzeżenie przed podróżami do tego kraju, które weszło w życie 30 maja.

Ministerstwo Turystyki Dominikany poinformowało natomiast, że od 31 maja podróżni z Brazylii, Wielkiej Brytanii i RPA będą musieli przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Decyzja została podjęta na podstawie zgromadzonych danych – wynika z nich, że wskaźnik pozytywnych wyników testów wyrywkowych prowadzonych na lotniskach wynosi 1 procent, natomiast tych wykonywanych w hotelach 0,4 procent. W tym ostatnim wypadku chodzi o gości, którzy robią badanie przed powrotem do domu, ponieważ wymagają tego od nich ich rządy. Resort podaje też, że w maju do Dominikany przyjechało ponad 280 tysięcy gości zagranicznych – to najlepszy wynik od wybuchu pandemii.

25 maja do Dominikany na trzy dni poleciała grupa 150 niemieckich agentów, touroperatorów i dziennikarzy, co miało pomóc w zwiększeniu popularności kierunku w Niemczech.