Kanada będzie promować wakacje krajowe

Destination Canada, kanadyjska agencja zajmująca się promowaniem turystycznych walorów Kanady, ma już wkrótce ogłosić nowy program skierowany do własnych obywateli – informuje agencja Reuters.

W Kanadzie na COVID-19 zmarło już pond 7 tysięcy ludzi. Granice kraju zamknięte są od marca, a poszczególne prowincje wprowadziły własne restrykcje, zakazując podróży i wyjazdów, które nie są konieczne i nakazując obywatelom pozostanie w miejscu zamieszkania. Kanadyjskie władze nie spieszą się z otwarciem granic, co oznacza, że Kanadyjczycy raczej w te wakacje nie wyjadą z kraju i nie przyjadą do nich również goście z zagranicy, co dla tamtejszego przemysłu turystycznego możne okazać się sporym problemem.