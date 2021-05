Komisja Europejska namawia do luzowania obostrzeń dla podróżnych

Komisja Europejska zaproponowała zaktualizowanie wytycznych Rady w odniesieniu do przepływu osób we Wspólnocie, w tym kryteriów stosowanych wobec obszarów ryzyka. Jednocześnie postuluje, by pojawił się tzw. hamulec bezpieczeństwa, dzięki któremu będzie można walczyć z nowymi mutacjami wirusa. W ramach tego instrumentu, jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy, kraje powinny przywrócić ograniczenia podróży dla zaszczepionych i ozdrowieńców.