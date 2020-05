Tego lata polskie plaże nie pomieszczą wszystkich chętnych?

Do pisma z zaleceniami dla samorządów i zarządców kąpielisk dotarł RMF FM. Zdaniem autorów dokumentu przebywanie wielu ludzi na plażach i bliski kontakt między nimi to jeden z największych problemów epidemicznych do rozwiązania przed zbliżającym się sezonem letnim. Dotyczy on przede wszystkim największych w kraju, zatłoczonych w szczycie sezonu plaż nad Bałtykiem, na które wstęp na nie jest zazwyczaj regulowany.