Wjazd do Chorwacji będzie łatwiejszy

– Dzięki bardzo dobrej sytuacji epidemicznej, a także aplikacji Enter Croatia stworzyliśmy warunki potrzebne do szybkiego i bezpiecznego przyjazdu do Chorwacji. Wierzę, że nasza nowa kampania „The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think” (wakacje, na które zasługujesz, są bliżej, niż myślisz – red.), która rozpoczęła się na kluczowych rynkach 28 maja, przyniesie oczekiwane rezultaty i goście z tych państw odwiedzą nas już niedługo – dodaje dyrektor generalny Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej Kristjan Staničić.