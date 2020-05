Wakacje w Tunezji w maseczkach i odstępach

Zakaz gromadzenia się, obowiązkowe maseczki, mierzenie temperatury, hotele, restauracje i autokary wypełnione tylko w połowie – takie między innymi zasady wprowadza protokół sanitarny Ministerstwa Turystyki i Rzemiosła Tunezji.

Tunezyjskie Ministerstwo Turystyki i Rzemiosła zatwierdziło wytyczne sanitarne („Protocole Sanitaire du Tourisme Tunisien – PSTT), wedle których będą działać touroperatorzy i obiekty turystyczne w tym kraju – informuje w komunikacie Tunezyjski Urząd ds. Turystyki. Uzyskanie certyfikatu „Ready and Safe” (gotowy i bezpieczny) poświadczającego wdrożenie tych wytycznych jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które chcą przyjmować gości z zagranicy w tym sezonie. Zgodnie z planem odmrażania turystyki pierwsi mogą zjawić się w Tunezji 4 czerwca. Poniżej dalsza część artykułu

Tunezja znalazła się w grupie państw, które najlepiej poradziły sobie z pandemią, a to dzięki szybkiemu wdrożeniu – zaraz po pojawieniu się pierwszych przypadków covidu-19 – działań zapobiegawczych – głosi komunikat. Na przykład obowiązkowa izolacja dla powracających do kraju miała zapobiec co najmniej 25 tysiącom zakażeń. W opanowaniu epidemii pomagały też nowoczesne technologie – roboty monitorujące ulice i drony wyposażone w mikrofony i kamery termiczne.

PSTT nakazuje, by personel odbierający gości z lotniska nosił maseczki i rękawice ochronne. Pojazdy, które zawożą turystów do hoteli, mogą być wypełnione tylko w połowie i muszą być dezynfekowane po każdym kursie. Te same zasady obowiązują w obiektach noclegowych i restauracjach, gdzie stoliki mają być rozstawione co dwa metry. Ponadto hotele mają udostępnić gościom materiały informacyjne dotyczące procedur sanitarnych i zaprzestać organizowania wszelkich atrakcji skupiających dużo ludzi, w tym zajęć sportowych w basenach. Hotelowe restauracje muszą uruchomić usługę a la carte i dostawę jedzenie do pokojów.

Hotele mają przygotować pokoje, w których będzie można odizolować gości z objawami chorobowymi oraz zatrudnić pielęgniarkę lub pielęgniarza, osobę odpowiedzialną za kwestie sanitarne i dodatkowy personel sprzątający. Kolejny wymóg to mierzenie temperatury pracownikom i gościom termometrem na podczerwień.

Konieczna będzie częsta dezynfekcja pomieszczeń wspólnych (wraz z wietrzeniem co trzy godziny), często dotykanych powierzchni (co 30 minut), kluczy lub kart (po każdym użyciu), pokojów po każdym gościu, łącznie z filtrami klimatyzacyjnymi i otworami wentylacyjnymi, a także bagaży przed wniesieniem do hotelu.

Na lotniskach, w hotelach, miejscach publicznych i podczas zwiedzania turyści muszą zachowywać odstęp i nosić maseczki.