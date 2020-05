Najbezpieczniejszy kraj turystyczny na świecie? Austria

Kurz podkreśla, że tego lata turyści będą mogli korzystać w pełni z urlopu i jednocześnie czuć się bezpiecznie. By tak się stało, rząd sfinansuje testy dla pracowników branży, którzy obsługują gości bezpośrednio. Co tydzień laboratoria wykonają 65 tysięcy analiz. – To jedna z najlepszych inwestycji, jakie rząd może zrobić dla turystyki. Dzięki temu sprawimy, że cały kraj będzie bezpieczny, a to będzie ważnym elementem wyróżniającym nas na tle konkurencji – mówi, cytowany przez austriacki portal branży turystycznej TAI, prezes Izby Gospodarczej Harald Mahrer, który wziął udział w konferencji wraz z minister turystyki Elisabeth Köstinger.