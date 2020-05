Brytyjska branża turystyczna protestuje przeciw kwarantannie

Od 8 czerwca każdy wjeżdżający do Wielkiej Brytanii będzie musiał poddać się 14-dniowej kwarantannie albo spodziewać się grzywny w wysokości 1000 funtów. Rząd w taki właśnie sposób chce chronić się przed koronawirusem. Jednak ponad 70 szefów firm z branży turystycznej, przewoźników i hotelarzy, podpisało się pod listem do szefowej resortu spraw wewnętrznych Priti Patel, w którym wyrażają zaniepokojenie.

„Obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich przybywających jest ostatnią rzeczą, której potrzebuje turystyka. Zniechęci to gości do przyjazdu, a także zapewne sprawi, że inne kraje wprowadzą podobne wymogi dla Brytyjczyków” – stwierdzają w cytowanym przez BBC liście.

Przedstawiciele firm działających w sektorze turystycznym przypomnieli też, że rząd nie wprowadził kwarantanny w czasie, gdy miało to, ich zdaniem, większy sens – gdy epidemia dopiero się zaczynała. W liście stwierdzają, że dzięki temu „tysiące potencjalnie dotkniętych pasażerów mogło łatwo szerzyć infekcję”. Do tego branża narzeka na spóźnioną reakcję rządu w rozważaniu sposobów pomocy dla branży turystycznej. Zdaniem szefów firm z sektora turystycznego istotne jest też, że „mieszkańcy tego kraju nie chcą, by uniemożliwiano im podróżowanie”.

