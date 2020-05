Niemcy będeą mogli wyjechać na wakacje za granicę

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad zniesieniem ostrzeżenia przed podróżami do wszystkich krajów świata – donoszą tamtejsze media, powołując się na informacje agencji prasowej dpa. Dodarła ona do projektu dokumentu „Kryteria przywracania podróży po Europie”.

Generalne ostrzeżenie, które obejmuje również Europę, obowiązuje do 15 czerwca. Po tej dacie mają je zastąpić indywidualne zalecenia dla podróżnych udających się do jednego 31 krajów Starego Kontynentu. Poza Polską w grupie tej znalazły się pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Przypomnijmy, że 17 marca tego roku minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas ogłosił, pierwszy raz w historii, ostrzeżenie przed wyjazdami do wszystkich krajów na świecie. Co prawda nie równa się ono zakazowi wyjeżdżania, ale jest podstawą do bezpłatnej rezygnacji z zarezerwowanych wycieczek.