Hel wśród najbezpieczniejszych plaż w Europie

Mało koronawirusa i dużo miejsca do plażowania – kierując się tymi kryteriami portal European Best Destinations, zajmujący się promowaniem turystyki w Europie, ułożył listę bezpiecznych plaż na najbliższy sezon turystyczny.

W ten sposób ustalono, że pierwsze miejsce należy się plaży w miejscowości Preweza na zachodnim wybrzeżu Grecji (region Epir). To najdłuższa plaża w Europie, licząca 22 kilometry długości i 80 metrów szerokości, a baza turystyczna jest na ludzką skalę (wille, apartamenty, hotele rodzinne) i zawsze znajdzie się tam dużo miejsca dla siebie – zachwala portal. A przy tym władze Grecji podjęły liczne środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach zakwaterowania, sklepach i restauracjach.

Na drugie miejsce zasłużyła plaża Comporta w regionie Alentejo w Portugalii. Jak czytamy, można na niej spędzić godziny i nikogo nie spotkać, a do niedawna Madonna jeździła po to 20 kilometrowej plaży konno. Do tego koronawirus nie zagościł licznie w Alentejo.