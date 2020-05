Cypr zaprasza (zdrowych) turystów

Cypryjski rząd zatwierdził plan łagodzenia wymuszonych przez pandemię restrykcji. Zakłada on, że 1 czerwca otworzą się hotele, a 9 czerwca lotniska. W zeszłym tygodniu zaczęły działać restauracje i bary, ale tylko te na wolnym powietrzu, a także parki, place zabaw, salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Na wyspę będą mogli na razie przylatywać obywatele 19 krajów z listy sporządzonej przez Ministerstwo Zdrowia, w których sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą. Resort stale monitoruje dane epidemiczne i prawdopodobnie w najbliższych dniach wpisze na listę kolejne państwa. Aktualizowana co tydzień lista dostępna będzie na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podległego mu departamentu turystyki.

Obywatele Cypru, cudzoziemcy stale mieszkający na wyspie i turyści z państw, w których testy na koronawirusa nie są szeroko dostępne, będą mogli przebadać się już po przylocie (koszt badania to około 60 euro), a następnie poczekać 24 godziny w izolacji na wynik.

Oprócz testu przed wejściem do samolotu, a potem po przylocie turyści będą musieli przedstawić wypełnioną tak zwaną „deklarację podróżnego covid-19”, którą udostępni na swojej stronie cypryjskie MSZ. W kwestionariuszu będą musieli podać między innymi, w jakich krajach przebywali w ciągu 14 dni przed przybyciem na Cypr i zadeklarować, że nie mieli świadomie kontaktu z chorymi na covid-19.

Na lotniskach, w hotelach, restauracjach, zabytkach i na plażach obowiązywać będą zaostrzone procedury sanitarne, które dzisiaj władze Cypru oficjalnie ogłosiły. Po przylocie służby medyczne będą mierzyć pasażerom temperaturę. Turyści nienależący do tej samej grupy będą musieli pilnować dystansu – na wolnym powietrzu na osobę przypadają dwa metry kwadratowe, a w pomieszczeniach trzy. Z kolei stoliki w restauracjach i leżaki na plaży będą musiały stać w odstępach dwumetrowych, a parasole czterometrowych. Jeśli zachowanie dystansu nie będzie możliwe, zarówno goście, jak i obsługa będą musieli obowiązkowo nosić maseczki.

Jeśli podczas pobytu na Cyprze turysta zarazi się koronawirusem, rząd weźmie na siebie koszty jego pobytu i leczenia, będzie on musiał jednak sam zatroszczyć się o lot powrotny. Na zarażonych turystów czekać będzie sto łóżek szpitalnych, a na ich towarzyszy podróży 500 pokojów w hotelach przeznaczonych na kwarantannę.

W ubiegłym roku Cypr odwiedziły 4 miliony turystów, zasilając państwową kasę 2,6 miliarda euro. Wiceminister turystyki Savvas Perdios, cytowany przez portal Cyprus-mail.com, ma nadzieję, że w tym roku uda się osiągnąć 30 procent zeszłorocznego wyniku, to znaczy ściągnąć do kraju co najmniej milion turystów i pozyskać 800 milionów euro.