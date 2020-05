Bułgaria gotowa do restartu turystyki

Od 1 lipca Bułgaria ma być gotowa na przyjęcie gości zagranicznych, choć, jak podkreśla minister turystyki tego kraju, wszystko zależy od sytuacji epidemicznej.

Minister turystyki Bułgarii Nikolina Angelkova spotkała się w Burgas z przedstawicielami turystyki, którym przedstawiła plany restartu tej gałęzi gospodarki. Wzięli w nim udział reprezentanci organizacji branżowych lokalnych władz, touroperatorów i innych instytucji. – Rozmawiamy o dwustronnym otwarciu granic z krajami, które znajdują się w podobnej sytuacji epidemicznej i wdrożyły podobne działania przeciwko rozprzestrzenianiu się covidu-19 – mówi Angelkova. Szefowa resortu turystyki podkreśla, że na pierwszym miejscu jest zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Poniżej dalsza część artykułu

Bułgaria rozmawia o przywróceniu ruchu z krajami sąsiadującymi – Rumunią, Grecją, Serbią i Macedonią Północną, jest też w kontakcie z Niemcami, Polską, Czechami, Słowacją i krajami skandynawskimi. Jak mówi minister, pojawiają się też zapytania z innych krajów o możliwość przyjazdu ich obywateli do Bułgarii. – Od początku pandemii prowadzimy na bieżąco rozmowy ze wszystkimi ważnymi dla naszej branży turystycznej rynkami. Przygotowujemy się na otwarcie sezonu od 1 lipca – zapowiada i dodaje, że dotyczy to również przyjazdów gości zagranicznych. Ostatecznie wszystko będzie jednak zależeć od dalszego rozprzestrzenia się wirusa i środków zapobiegawczych.

Minister, tak jak jej odpowiednicy w innych krajach, liczy, że jako pierwsza odrodzi się turystyka krajowa, a następnie z krajów ościennych. Angelkova przypomina, że nadal w krajach Unii Europejskiej obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z zagranicy, a zasada ta działa w dwie strony.

Minister zapewnia, że dokumenty przygotowane przez resort, które powstały we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, pozwalają przedsiębiorcom przygotować się do pracy według nowych wytycznych. – W wypadku uruchomienia turystyki przyjazdowej z zagranicy zaproponowaliśmy wzór deklaracji, którą zatwierdziły i na którą zgodziły się uprawnione do tego władze. Na jej podstawie gość potwierdzi, że nie jest chory, zna zasady obowiązujące w kraju, wie, które obiekty działają, a jeśli zachoruje, dodatkowe koszty leczenia pokryje jego ubezpieczyciel, fundusz zdrowotny lub on sam. Jeśli deklaracja zostanie utrzymana, zostanie opublikowana i wysłana do wszystkich, z którymi resort współpracuje, by można było zapoznać z nią przyjeżdżających – informuje Angelkova.

Zasady pracy resort opublikował na swojej stronie internetowej. Dotyczą one obiektów noclegowych i punktów gastronomicznych. Przedsiębiorcy muszą mieć jasne procedury działania w nowej rzeczywistości, a jeśli okazałoby się, że turyści, których obsługują, wykazują symptomy zakażenia, należy zgłosić to do Inspektoratu Sanitarnego. Hotele będą musiały też przeznaczyć oddzielny pokój dla takich osób i zadbać, by od razu zbadał je lekarz. Wspomniane zasady dotyczą organizacji przestrzeni wspólnych, takich jak recepcja, lobby czy restauracje. Szczególny nacisk położony został na dezynfekcję i czyszczenie powierzchni. Można otwierać baseny, także te z wodą mineralną.

Minister podkreśla, że bardzo ważnym elementem podnoszenia konkurencyjności Bułgarii będą subsydia do lotów czarterowych. Zgodnie z prawem za osobę, która przyleci do kraju, ale tylko w celach turystycznych, będzie można otrzymać 35 euro dopłaty. Resort musi teraz przygotować stosowne rozporządzenie, które ureguluje tę kwestię.

W tym roku na pewno o co najmniej 50 procent mniej trzeba będzie zapłacić za leżaki i parasole na plaży. To przełoży się też na niższe opłaty firm, które będą prowadziły wynajem. Będą one musiały też zagwarantować, że na dwa leżaki i parasol przypadnie 20 metrów kwadratowych powierzchni.