1000+ potrzebuje reklamy

Rządowy program 1000+ to świetny pomysł, szkoda tylko, że aż jedna czwarta turystów nie wie, czy bon na wakacje im przysługuje – wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal rezerwacyjny Travelist.pl.

Portal rezerwacyjny Travelist.pl zapytał gości hotelowych, co sądzą na temat rządowego programu 1000+. Przypomnijmy, że bony o wartości 1000 złotych na usługi turystyczne mają trafić do zatrudnionych na umowę o pracę i zarabiających mniej niż 5200 złotych i wesprzeć zarówno przedsiębiorców turystycznych, którzy od marca nie zarabiają, jak i turystów, dotkniętych finansowymi skutkami pandemii. Poniżej dalsza część artykułu

W badaniu przeprowadzonym w dniach 15-20 maja wzięło udział 8361 respondentów. Mimo pandemii i obostrzeń sanitarnych zdecydowana większość, bo 79 procent uczestników badania, deklaruje, że wyruszy w tym roku w podróż. Tylko 2 procent nigdzie się nie wybiera, a 19 procent jeszcze nie wie, czy wyjedzie. Ponad trzy czwarte osób, które zadeklarowały, że wyjadą na wakacje, ma przynajmniej jedno dziecko. Odsetek rodziców jest podobny w grupie badanych uprawnionych do bonu turystycznego.

1000+ skłoniłoby do wyjazdu 54 procent pytanych, którzy deklarują, że nie mają w planach urlopu. To pokazuje, jakie znaczenie ma rządowa inicjatywa i jak duże przełożenie może mieć na zachowania zakupowe Polaków i kondycję branży turystycznej – wskazuje Travelist.pl. 25 procent respondentów twierdzi, że bon nie zachęciłby ich do wyjazdu, a 21 procent nie ma zdania.

– Od 29 kwietnia, kiedy rząd ogłosił datę otwarcia hoteli, widać wyraźny wzrost zainteresowania klientów wyjazdami turystycznymi, przejawiający się w dużo większej niż wcześniej liczbie wyszukiwań na stronie Travelist.pl. W pierwszym tygodniu od ogłoszenia było ich ponad dwa razy więcej i ta liczba ciągle rośnie – mówi prezes Travelist.pl Tomasz Piszczako, cytowany w komunikacie firmy. – Klienci zainteresowani są głównie najbliższymi terminami wyjazdów, co może znaczyć, że zmęczyła ich przymusowa izolacja w domach i pragną jak najszybciej gdzieś się wyrwać. Aktualnie około 90 procent wyszukiwań dotyczy wakacji. Aż 50 procent rezerwujących wybiera się nad morze, to o 40 procent więcej niż w tym samym okresie 2019 roku – dodaje.

Zdaniem większości turystów bon to dobry pomysł – takiej odpowiedzi udzieliło aż 78 procent badanych. 11 procent sądzi, że zły, tyle samo nie ma zdania.

Wedle 38 procent ankietowanych bony powinny trafić do najmniej zarabiających, 34 procent – do rodzin z dziećmi, 19 procent – do emerytów i rencistów, 17 procent – do niepełnosprawnych, 12 procent – do zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, 6 procent – do studentów. Co ciekawe, 40 procent uważa, że należą się wszystkim Polakom, niezależnie od stanu majątkowego, a 8 procent, że nikomu.

Program 1000+ będzie kołem ratunkowym dla branży – uważa 83 procent pytanych. Przeciwnego zdania jest 5 procent, a 12 procent nie ma zdania.

Większość gości nie ograniczy urlopowych wydatków do 1000 złotych, na które opiewa bon – dopłacić do niego zamierza 79 procent beneficjentów programu. Tylko 10 procent odpowiedziało, że 1000 złotych wystarczy, a 11 procent, że trudno powiedzieć. Przy czym 74 procent planuje wykorzystać bon jednorazowo, 12 procent podczas dwóch wyjazdów, 5 procent podczas kilku wyjazdów, a 8 procent jeszcze nie wie. Jednorazowe wykorzystanie bonu może zasilać branżę efektywniej niż korzystanie ze świadczenia w rozłożeniu na dwa lata, jak to umożliwiają przepisy – zauważa Travelist.pl.

Respondenci chcą realizować bony przede wszystkim w portalach rezerwacyjnych i bezpośrednio w obiektach noclegowych – takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 63 i 51 procent. 11 procent chce zapłacić nimi za usługi w biurze podróży, a 3 procent gdzie indziej. Zdecydowana większość, bo 73 procent turystów, przeznaczy bon na wyjazd wakacyjny, 28 procent na wyjazd weekendowy, po 3 procent na ferie i inny rodzaj wyjazdu, a 3 procent jeszcze nie wie.

Budżet programu 1000+ to 7 miliardów złotych. Możliwość realizowania świadczenia wyłącznie w Polsce daje nadzieję na wyprowadzenie branży turystycznej z zapaści – pisze Travelist.pl. Dane słowackiej firmy Zlavomat, tak jak Travelist.pl należącej do międzynarodowej grupy turystycznej Secret Escapes, wskazują, że podobny program wprowadzony na Słowacji już w 2019 roku przyniósł wymierne korzyści tamtejszej branży turystycznej.

Aby i polscy przedsiębiorcy mogli skorzystać na programie 1000+, konieczna jest szeroko zakrojona kampania informacyjna. Z badania Travelist.pl wynika bowiem, że aż jedna czwarta (24 procent) ankietowanych nie wie, czy przysługuje im bon. Brak tej wiedzy może powstrzymać niektórych przed podjęciem decyzji o wyjeździe na wakacje lub odwlec ją w czasie, a to z kolei spowoduje, że pieniądze, które miały zasilić branżę w najważniejszym dla niej okresie, czyli w wakacje, trafią do niej później, a zastrzyki będą mniejsze – przestrzega Travelist.pl. Każdy tydzień, a nawet dzień zwłoki w komunikowaniu ostatecznego kształtu programu ma wpływ na to, jak odmrażanie polskiej turystyki będzie wyglądać w rzeczywistości. Brak pewności w kwestii uzyskania świadczenia 1000+ może zablokować decyzje o zakupie wyjazdów.

Travelist.pl to połączenie platformy rezerwacyjnej z magazynem podróżniczym. Ma prawie 6 milionów zarejestrowanych użytkowników i sprzedaje oferty około tysiąca hoteli i pensjonatów. Od 2014 roku należy do międzynarodowej grupy turystycznej Secret Escapes, działającej w ponad 20 krajach na trzech kontynentach.