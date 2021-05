Bruksela – jest porozumienie w sprawie paszportu szczepień

Jeszcze w środę, 19 maja, wydawało się, że projekt tzw. paszportu szczepień jest zagrożony – po sześciu godzinach negocjacji przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nie doszli do porozumienia w jego sprawie, a rozmowy zostały przełożone na czwartek, 20 maja. Jednak w czwartek nastąpił przełom, jak informuje Parlament Europejski, strony osiągnęły wstępne porozumienie. Potrzebowały na to czterech rund rozmów.

1. Certyfikat będzie dostępny w formie cyfrowej lub papierowej, ale w praktyce będą to trzy różne certyfikaty, które potwierdzą odpowiednio, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, lub że wynik wykonanego w uzgodnionym terminie testu był negatywny, albo że wyzdrowiała po zakażeniu.

3. Certyfikat nie będzie warunkiem do swobodnego przemieszczania się, nie będzie też uznawany za dokument podróży.

Jednym z punktów spornych w czasie negocjacji była dostępność testów na covid-19. Parlamentarzyści chcieli, żeby były one we wszystkich krajach darmowe, tak jak są darmowe szczepionki na koronawirusa.

Komisja Europejska zobowiązała się uruchomić co najmniej 100 milionów euro ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, żeby zapewnić „przystępne cenowo i dostępne testy”. W ten sposób negocjatorzy chcieli pomóc osobom, które codziennie lub często przekraczają granice w związku z wykonywaną pracą lub uczęszczaniem do szkół, odwiedzinami lub opieką nad bliskimi krewnymi lub korzystaniem z opieki medycznej.

Negocjatorzy uzgodnili też, że w razie potrzeby budżet ten zostanie powiększony o ponad 100 milionów euro, jeśli zgodzą się na to organy władzy budżetowej.

Kolejnym punktem negocjacji były dodatkowe ograniczenia w podróżowaniu – ustalono, że państwa członkowskie nie będą ich stosować. Mowa o narzędziach typu kwarantanna, samoizolacja lub testy, „chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego”.

Negocjatorzy ustalili też, że państwa członkowskie będą akceptować świadectwa szczepień wydane w innych krajach unijnych osobom zaszczepionym szczepionką dopuszczoną do stosowania przez Europejską Agencję Leków (EMA) (obecnie Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen). Same zadecydują natomiast, czy uznają świadectwa z państw członkowskich, które stosują też inne szczepionki, np. rosyjskie czy chińskie dopuszczone na podstawie krajowych procedury.

Świadectwa będą weryfikowane, by zapobiec oszustwom i fałszerstwom, dotyczy to również autentyczności pieczęci elektronicznych, które znajdą się na dokumencie. Dane osobowe zamieszczone na certyfikatach nie będą przechowywane w krajach, do których podróżni z certyfikatem wjadą, nie powstanie też żadna centralna baza danych na szczeblu UE.