Rosyjscy turyści na razie nie wrócą do Turcji

Delegacja z ministrem turystyki Turcji poleciała do Moskwy, by rozmawiać o przywróceniu lotów między oboma krajami. Moskwa zakazała ich do 1 czerwca z powodu sytuacji pandemicznej w Turcji. Na razie wszystko wskazuje na to, że Rosjanie będą musieli jeszcze poczekać na swoje tureckie wakacje.

Rosja zakazała lotów do Turcji od 15 kwietnia do 1 czerwca. Wiele firm liczyło, że po tym terminie operacje będą wznowione, do Moskwy poleciała nawet delegacja turecka z ministrem turystyki na czele, by przedyskutować tę kwestię. Negocjacje nie przyniosły zmiany decyzji. Jak powiedział agencji informacyjnej Bloomberg jeden z tureckich urzędników wyższego szczebla bezpośrednio zaznajomiony ze sprawą, można spodziewać się, że Rosja zezwoli na wznowienie połączeń do Turcji najwcześniej w połowie czerwca. Poniżej dalsza część artykułu

Moskwa ma też wysłać swoją delegację, która sprawdzi, w jaki sposób Ankara chroni lotniska, hotele i inne obiekty turystyczne przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zanim podejmie decyzję o zniesieniu zakazu – powiedział Bloombergowi inny turecki urzędnik.

We wtorek rząd Rosji zdementował, że połączenia lotnicze między krajami będą wstrzymane do końca czerwca. Jednakże Aerofłot anulował swoje rejsy do końca przyszłego miesiąca z wyjątkiem dwóch tygodniowo do Stambułu – podała państwowa agencja informacyjna RIA Novosti.

Do Turcji nie latają też Brytyjczycy – tamtejszy rząd wpisał kraj na listę państw czerwonych, oznacza to, że po powrocie stamtąd trzeba wykonać dwa testy PCR i odbyć kwarantannę w hotelu, co kosztuje 1750 funtów od osoby.

Liczba nowych zakażeń w Turcji spadła w poniedziałek do 10,2 tysiąca – miesiąc temu było to jeszcze 63 tysiące przypadków (najwyższy wskaźnik). Rząd wprowadził wówczas na trzy tygodnie lockdown, który zakończył się 17 maja.

W 2019 roku do Turcji przyjechała rekordowe 45 milionów gości z zagranicy – Rosjan było 7 milionów, Brytyjczyków 2,6 miliona. Dla porównania na wypoczynek wybrało się tam 880 tysięcy Polaków.

Ministerstwo Kultury i Turystyki ogłosiło wcześniej, że celem na ten rok jest pozyskanie ponad 31 milionów turystów. Przychody z tego tytułu miałyby wynieść 23,3 miliarda dolarów.