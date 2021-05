Francja zafunduje turystom testy PCR

Sekretarz stanu do spraw europejskich Francji Clement Beaune zapowiedział w rozmowie z telewizją Europe 1, że w tym roku kraj zaoferuje turystom zagranicznym darmowe ceny PCR – podaje turecka agencja informacyjna Anadolu Agency. Większość krajów europejskich wymaga przy wjeździe przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na covid-19. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji i innych państwach ceny badania wahają się od 50 do 300 euro.

Na szczeblu unijnym toczą się prace nad zaświadczeniem cyfrowym, które ma ułatwić swobodne podróżowanie po wspólnocie. Komisarze wzywają też rządy, by oferowały darmowe, a przynajmniej tańsze testy PCR. Na razie nie wiadomo, czy i które kraje mogłyby zastosować się do apeli Komisji Europejskiej. Beaune uważa, że tzw. paszport szczepień (poza informacją o przyjętej szczepionce na koronawirusa znaleźć się tam może negatywny wynik testu na covid-19 i status ozdrowieńca) jest dobrym narzędziem do restartu turystyki.