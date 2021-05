Portugalia dla Polaków bez kwarantanny, ale nie bez testu PCR 

Każdy, kto chce udać się do Portugalii kontynentalnej drogą lotniczą musi okazać negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie są zwolnieni z obowiązku testowania sie. Jedynie dzieci do drugiego roku życia nie podlegają temu obowiązkowi.

Negatywny wynik testu jest sprawdzany przed wylotem do Portugalii przez pracowników linii lotniczych – czytamy w komunikacie Turismo de Portugal.

W wypadku podróży na Maderę lub Azory negatywny wynik testu RT-PCR też jest konieczny, ale test można wykonać już po wylądowaniu na wyspach na koszt lokalnego rządu. W takiej sytuacji pasażer musi poczekać na wynik testu w pokoju hotelowym, zazwyczaj jest to kilka do 24 godzin. Nie może go w tym czasie opuszczać.