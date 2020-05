Niemiecka branża turystyczna reklamuje urlop

Michael Lambertz z agencji Byond mówi, cytowany przez niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell, że w pierwszych czterech tygodniach przekaz powinien dotrzeć do ponad miliona osób. Lambertz, który wcześniej związany był z TUI, rozmawia z kolejnymi dużymi touroperatorami i kooperatywami agencyjnymi, którzy już wykazali zainteresowanie współpracą przy tym projekcie.

W drugiej fazie do głosu dojdą przedsiębiorcy, na przykład hotelarze czy kapitanowie linii lotniczych. Kiedy obostrzenia dotyczące podróżowania zostaną zniesione, rozpocznie się trzecia faza, która pokaże, jak oczekiwanie na wyjazd zamienia się w jego doświadczanie.

Akcję mogą wspierać również agenci turystyczni, którzy do motywów kampanii dołożą logo swoich firm i będą je wysyłać na przykład przez newslettery, zamieszczać na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Materiały graficzne będą mogli pobrać z witryny ichfreuemichauf.de. Wszyscy mogą stworzyć również własne materiały, na przykład w formie krótkich filmów, zdjęć czy wiadomości tekstowych, w których powiedzą, na co czekają i na co się cieszą. W akcję włączyły się również znane osoby, które publikują w mediach społecznościowych informacje opatrzone hasłem przewodnim kampanii. – Takiej inicjatywy pokazującej solidarność całej branży jeszcze nie było – konkluduje Lambertz.