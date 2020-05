Hiszpania: Plaże bez pryszniców, za to z ekranami między leżakami

Zapisano w nim, że plażowicze muszą zachować bezpieczną odległość, a firmy zarządzające mają obowiązek zadbać, by liczba osób nie przekroczyła dopuszczonej. To również one muszą pilnować, by klienci przestrzegali zasad korzystania z plaży, o których muszą poinformować w wyraźny sposób – w popularnych językach i za pomocą piktogramów. Brodziki do opłukiwania stóp i place zabaw dla dzieci będą nieczynne, leżaki i parasole muszą być rozstawione w określonej odległości, a jeśli nie będzie to możliwe, należy postawić ekrany.