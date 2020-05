Wyspy Kanaryjskie w pilotażowym programie paszportów zdrowia

Pierwsi pasażerowie, których będzie monitorować aplikacja Hi+Card, nazywana już teraz cyfrowym paszportem zdrowia, polecą na Wyspy Kanaryjskie – pisze portal Canary News. Region został wybrany do pilotażowego etapu programu wspieranego przez Światową Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO).

Minister turystyki Wysp Kanaryjskich, Yaiza Castilla, mówi, że trzeba podejmować odpowiednie kroki, żeby turyści mogli łatwo podróżować, a linie lotnicze zwiększyć dostępność lotów. Sekretarz generalny UNWTO, Zurab Pololikaszwili, zaznacza, że w czasach, w których pandemia wstrząsnęła światową gospodarką i zagroziła turystyce, innowacja stała się podstawą powrotu do normalności. – Wyjazdy nie będą już takie jak wcześniej. Staną się bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone i w dalszym ciągu będą dawać korzyści krajom i społecznościom – tłumaczy.

Pierwszy pilotażowy lot w ramach programu podróży bez covid-19 zaplanowany jest na lipiec. Pasażerowie, którzy będą korzystać z aplikacji, mają mieć na swoich smartfonach profile, do których instytucja wyznaczona przez Ministerstwo Zdrowia wgra informacje medyczne. Antonio López de Ávila, współzałożyciel i prezes firmy TDDS (Tourism Data Driven Solutions), współtwórcy aplikacji, tłumaczy, że to pozwoli zapobiec próbom manipulacji danymi lub oszustwom. O zamieszczenie informacji w aplikacji występować będą użytkownicy. Mają one być zaszyfrowane i bezpiecznie przechowywane.