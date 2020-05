Włochy dopłacą swoim obywatelom do urlopu

Włoski rząd planuje dopłacić swoim obywatelom do tegorocznego urlopu – pisze austriacka gazeta „Kleine Zeitung” w swoim elektronicznym wydaniu. Program ma się rozpocząć po zdjęciu ograniczeń związanych z epidemią i objąć osoby, które zarabiają najmniej. Rodziny z dziećmi, których roczne dochody nie przekraczają 35 tysięcy euro, otrzymają bonus urlopowy w wysokości 500 euro. Będzie można go wykorzystać od 1 lipca do 31 grudnia. Pieniądze na ten cel zostały uwzględnione w pakiecie pomocowym, którego budżet wynosi 55 miliardów euro. W ten sposób rząd chce pomóc odrodzić się turystyce.

