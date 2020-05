Co dobre dla turystyki, dobre dla Francji

We Francji w branży turystycznej działa ponad 300 tysięcy firm, co daje jej pod tym względem drugie miejsce w Unii Europejskiej za Włochami. Do tych setek tysięcy przedsiębiorców kieruje francuski rząd swoją pomoc, która ma złagodzić skutki kryzysu. Poinformował w czwartek, że zamierza zainwestować w branżę turystyczną 1,3 mld euro.

