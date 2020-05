Turcja zaczyna certyfikować hotele, lotniska, autokary

– Środki zapobiegawcze podjęte na świecie w związku z Covid-19 stopniowo są rozluźniane – wyjaśnia minister w oświadczeniu. – Sektor turystyczny odgrywa istotną rolę w procesie powrotu do normalności. Dbałość o naszych gości, która odgrywa tak ważną rolę w naszej kulturze, mobilizuje nas do przygotowania się do przejścia do turystyki po pandemii, jeszcze zanim zrobią to inni. Program certyfikacji, zapewni gościom, spędzenie urlopu w Turcji w warunkach spełniających normy bezpieczeństwa i higieny. Nasz program obejmuje działania zapobiegawcze oraz ochronne dotyczące transportu powietrznego, lądowego, morskiego, portów docelowych, wszystkich obiektów i atrakcji turystycznych, a także pracującego tam personelu i samych turystów, którzy przyjadą do naszego kraju na wakacje. Zachęcamy wszystkich właścicieli środków transportu oraz obiektów hotelowych, do wprowadzenia wszelkich środków zapobiegawczych niezbędnych dla bezpiecznego wypoczynku, w celu uzyskania certyfikatu.