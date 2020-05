Hiszpania chroni się kwarantanną

Rozporządzenie hiszpańskiego rządu wejdzie w życie 15 maja i będzie ważne przez cały czas trwania stanu wyjątkowego, czyli co najmniej do 24 maja, kiedy stan wyjątkowy ma się zakończyć.

Przyjezdni będą odbywać kwarantannę we własnym mieszkaniu lub w miejscu zakwaterowania, ograniczając poruszanie się do niezbędnych czynności, jak zakup niezbędnych produktów, uczęszczanie do ośrodków zdrowia czy z powodu siły wyższej – czytamy w komunikacie.